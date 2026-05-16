CoNverSo | Daniel Ayçaguer: “No creo que Milei rompa el contrato democrático”

El presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Daniel Ayçaguer, dejó definiciones políticas durante su paso por CoNverSo y respaldó el rumbo del gobierno de Javier Milei, aunque marcó diferencias con algunas formas del mandatario.

En uno de los tramos de la entrevista, Ayçaguer fue consultado sobre el estilo confrontativo del Presidente y la posibilidad de que sus modos afecten la convivencia democrática.

“No creo que lo rompan. Creo que si estamos hablando de los modales es porque todo lo importante está bien”, respondió.

En ese sentido, consideró que existen cuestiones económicas y estructurales más relevantes que las formas discursivas del jefe de Estado. “Hay cosas mucho más importantes que los modales”, afirmó, aunque aclaró que no comparte algunas actitudes de Milei.

Durante la charla, el dirigente rural sostuvo además que el actual gobierno representa, a su entender, la mejor alternativa frente a los modelos anteriores.

“No vamos a tener el presidente óptimo, pero creo que es el mejor que podemos tener”, señaló.

Ayçaguer también habló sobre las denuncias de corrupción que alcanzaron a dirigentes cercanos al oficialismo y sostuvo que debe actuar la Justicia antes de emitir condenas políticas.

“Hay que dejar trabajar a la Justicia y cuando la Justicia diga que alguien se equivocó, ser duros con los que se equivocaron”, expresó.

A lo largo de la entrevista abordó además temas vinculados a caminos rurales, infraestructura, producción, presión impositiva, seguridad rural, universidades y la situación económica de Olavarría.

La entrevista completa ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de CoNverSo.