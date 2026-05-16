Operativo sanitario ante un caso sospechoso de coqueluche

El Municipio de Olavarría llevará adelante el próximo lunes 18 de mayo un operativo sanitario en un sector de la ciudad tras la detección de un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad también conocida como tos convulsa.

El dispositivo comenzará a las 10 de la mañana y se desarrollará en la zona comprendida por las calles Pourtalé, Tacuarí, Estrada y Grimaldi. El trabajo será coordinado entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiología y la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud.

Según se indicó, el operativo se realizará bajo la modalidad puerta a puerta y tendrá como finalidad relevar posibles síntomas entre vecinos y vecinas del sector, además de verificar los esquemas de vacunación.

En los casos en los que se detecte la falta de alguna dosis, la aplicación se realizará en el momento. Por ese motivo, solicitaron a la población contar con la libreta sanitaria al momento de la visita del personal de salud.