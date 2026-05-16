Desvalijaron la casa de Juan Martin del Potro en Tandil
La vivienda de Juan Martín del Potro en la ciudad de Tandil fue blanco de un robo durante este viernes. Según trascendió, delincuentes ingresaron a la propiedad ubicada en la zona de Don Bosco y se llevaron distintos objetos de valor, entre ellos pertenencias vinculadas a la carrera deportiva del extenista.
El hecho fue advertido por la madre del exdeportista cuando regresó a la vivienda y encontró uno de los ventanales roto y el interior revuelto. A partir de allí se dio aviso a la Policía Bonaerense.
Entre los elementos sustraídos se mencionan joyas, relojes, una raqueta y otros recuerdos deportivos de Del Potro. La investigación quedó a cargo de la DDI Tandil y de la UFI N° 16 del Departamento Judicial de Azul, encabezada por el fiscal José Marcos Eguzquiza.
Las primeras hipótesis indican que los delincuentes habrían ingresado tras romper un ventanal de la propiedad y que actuaron mientras no había personas en el lugar.
Además, los investigadores analizan cámaras de seguridad instaladas en la vivienda para intentar identificar a los autores del hecho.