Colegio de Abogados: Tras ser electo presidente, Luciano Capelli se reunión con la presidenta saliente Fernanda Giménez

La presidenta María Fernanda Giménez y miembros del Consejo Directivo recibieron a Luciano Capelli, quien fue electo por la Lista 8 Alternancia.

“Quiero dar un mensaje de agradecimiento a todos los colegas que se acercaron a votar. Es muy importante la participación democrática y hubo muchísima participación de todos los matriculados”, expresó tras conocerse los resultados.

Capelli también felicitó a las dos listas que participaron de los comicios y realizó un reconocimiento especial a los integrantes de su espacio político y equipo de trabajo.