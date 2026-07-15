Azul: municipales anunciaron un paro de 72 horas por el pago en cuotas del aguinaldo

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA) anunció este martes el inicio de un plan de lucha que incluye asambleas permanentes, un paro de 72 horas y una movilización, en reclamo por el pago incompleto del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Las medidas fueron resueltas por la Asamblea General de Trabajadores luego de que fracasaran las gestiones realizadas con el Departamento Ejecutivo municipal, según informó la organización gremial a través de sus canales oficiales.

Desde el sindicato señalaron que la semana pasada el intendente Nelson Sombra comunicó a la conducción gremial que el Municipio no contaba con los recursos suficientes para afrontar el pago total del aguinaldo, por lo que se abonaría únicamente el 50% del beneficio junto con los salarios correspondientes.

En ese marco, el Ejecutivo había informado que aguardaba definiciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires respecto de una posible asistencia financiera que permitiera completar el pago del SAC y atender otros compromisos con los trabajadores municipales.

Sin embargo, tras una nueva reunión mantenida este martes, el STMA indicó que la respuesta recibida fue que todavía no existen definiciones por parte de la Provincia y que el Municipio continúa solicitando “tiempo y paciencia”.

Ante esta situación, el gremio resolvió avanzar con un esquema de medidas progresivas y sostuvo que el aguinaldo constituye “un derecho laboral de carácter alimentario” que debe ser abonado en tiempo y forma.

El plan anunciado contempla estado de alerta y movilización desde este miércoles, un paro total de actividades durante jueves y viernes, y una nueva jornada de paro con movilización prevista para el próximo lunes a las 10 horas.

Desde el sindicato anticiparon que las medidas podrían profundizarse si no se concreta el pago total del aguinaldo adeudado.