Argentina vs Inglaterra: como será el dictado de clases este miércoles en Olavarría

El cruce de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina e Inglaterra alterará la rutina escolar de este miércoles en Olavarría. A la expectativa del evento deportivo se le suman dos factores clave en el ámbito local: la suspensión temporal del servicio de transporte público de pasajeros y una medida de fuerza gremial docente.

Turno mañana: actividad normal

En las escuelas de la ciudad, el dictado de clases durante el turno mañana se desarrollará de manera completamente habitual. Al no coincidir con el horario del encuentro ni con los cortes del transporte, los establecimientos mantendrán su cronograma y carga horaria ordinaria en este bloque.

Turno tarde: colectivos suspendidos y cambios de horario

La situación cambia drásticamente para el turno tarde. La delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó con las empresas concesionarias y el municipio la suspensión del servicio de transporte urbano e interurbano a partir de las 15:00 horas, extendiéndose hasta la finalización del partido.

Debido a esto, la dinámica de cada escuela dependerá de las decisiones de sus respectivos equipos directivos:

Retiros anticipados o suspensión: Varios establecimientos recortarán su jornada por la tarde o suspenderán la presencialidad para garantizar el regreso seguro de estudiantes y trabajadores antes del corte del transporte público (como el caso de ENAPE, que adelantó su salida a las 14:30 horas).

Varios establecimientos recortarán su jornada por la tarde o suspenderán la presencialidad para garantizar el regreso seguro de estudiantes y trabajadores antes del corte del transporte público (como el caso de ENAPE, que adelantó su salida a las 14:30 horas). Consultas particulares: Se solicita a las familias comunicarse de manera directa con cada institución en particular para conocer el esquema organizativo adoptado para este bloque de la jornada.

Paro docente de SUTEBA Multicolor

A la complejidad del transporte se suma la adhesión de sectores docentes locales a la jornada de lucha provincial de 48 horas convocada por la agrupación SUTEBA Multicolor, la cual continúa vigente durante este miércoles.

Esta medida de fuerza gremial puede afectar la presencialidad en algunas aulas específicas, independientemente de las modificaciones por el partido de fútbol. Por este motivo, se reitera la recomendación de consultar de manera directa a los equipos de conducción o docentes de cada establecimiento para confirmar si el dictado de materias se encuentra afectado por la huelga.