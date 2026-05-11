Desbarataron una red de venta ilegal de nalbufina en la región: secuestraron 340 ampollas y armas

Una investigación judicial y policial permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización ilegal de nalbufina que operaba entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, y el operativo tuvo alto impacto en la región centro bonaerense donde estaban centralizadas las pesquisas.

El operativo incluyó allanamientos simultáneos en General Alvear y en la ciudad santafesina de Granadero Baigorria, donde se secuestraron cientos de ampollas de la droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un arma de fuego de guerra.

La causa es instruida por la UFI N.º 20 de General Alvear, a cargo del fiscal Cristian Citterio, con intervención de la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la Policía bonaerense, la Policía de Investigaciones de Santa Fe y la Policía Comunal alvearense.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la investigación comenzó en junio de 2025 a partir de denuncias y advertencias surgidas en General Alvear por la circulación y venta de “Nubaína”, nombre comercial de la nalbufina, un potente opioide inyectable de expendio restringido.

Con el avance de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar que uno de los principales puntos de comercialización funcionaba detrás de la fachada de una bicicletería local. Allí, según la pesquisa, se concretaban ventas al menudeo a consumidores habituales entre los que había deportistas, especialmente ciclistas, trabajadores sometidos a gran desgaste físico y jóvenes.

La investigación también reveló que ya se habían registrado internaciones de urgencia vinculadas al consumo de esta sustancia, cuyo uso indebido puede provocar dependencia, depresión respiratoria, pérdida de conocimiento e incluso sobredosis.

Según detallaron las fuentes oficiales, la organización tenía una estructura definida. Mientras uno de los implicados se encargaba de la distribución en General Alvear y cobraba principalmente a través de billeteras virtuales, el abastecimiento llegaba desde Santa Fe mediante encomiendas. El proveedor, radicado en Granadero Baigorria, utilizaba además a una familiar para canalizar transferencias y administrar parte de la recaudación.

Tras meses de seguimientos, tareas de inteligencia y viajes investigativos a territorio santafesino, el pasado 9 de mayo se concretaron allanamientos simultáneos que coincidieron con la llegada de un nuevo envío de nalbufina.

Durante los procedimientos fueron secuestradas 340 ampollas de la droga, todas pertenecientes al mismo lote de fabricación, elemento que resultó clave para confirmar la conexión directa entre los vendedores bonaerenses y los proveedores santafesinos. Además, los investigadores incautaron efectivo, teléfonos celulares y un arma de fuego de guerra.

Por disposición judicial, tres personas fueron notificadas de la formación de causa por infracción al artículo 204 del Código Penal, mientras que el proveedor santafesino quedó aprehendido también por la tenencia ilegal del arma secuestrada.