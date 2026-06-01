El olavarriense Luciano Capelli asumió la Presidencia del Colegio de Abogados de Azul

El abogado olavarriense Luciano Capelli asumió este viernes la Presidencia del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul para el período 2026-2030, durante un acto realizado en la sede de la institución y que contó con la participación de magistrados, funcionarios judiciales, representantes de la Caja de la Abogacía, autoridades institucionales y profesionales matriculados de toda la región.

La ceremonia marcó el traspaso de autoridades entre la presidenta saliente, María Fernanda Giménez, y Capelli, quien tendrá a su cargo la conducción de una de las entidades más importantes del ámbito jurídico bonaerense.

En su mensaje de despedida, Giménez realizó un balance de los cuatro años de gestión y destacó el fortalecimiento institucional, la presencia territorial del Colegio en las distintas localidades del Departamento Judicial, el impulso a la capacitación profesional y el proceso de modernización de las sedes de la institución.

“Cuando asumimos esta responsabilidad, lo hicimos con la convicción de que el Colegio debía ser una institución cercana, activa y presente en cada localidad de nuestro Departamento Judicial”, expresó. Además, señaló que deja “una institución más moderna, más activa, más conectada y con enorme proyección hacia el futuro”.

Al asumir la Presidencia, Capelli agradeció el acompañamiento de colegas, autoridades, familiares y trabajadores de la institución, y destacó la importancia que tienen los colegios profesionales para la comunidad.

“Las instituciones como el Colegio de Abogados son trascendentales no solo para los colegas y para el ejercicio de la profesión, sino también para la comunidad”, afirmó, al tiempo que remarcó el papel que cumplen en el fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia.

Asimismo, convocó a los matriculados a participar activamente de la vida institucional y aseguró que uno de los objetivos de la nueva gestión será consolidar un Colegio abierto y participativo, con eje en la ética profesional, el compromiso con la justicia y la independencia institucional.

Durante el acto también se reconoció a quienes concluyeron sus mandatos en el Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Caja de la Abogacía, en agradecimiento por la tarea desarrollada. La jornada finalizó con un encuentro de camaradería entre los asistentes, que compartieron el inicio de una nueva etapa institucional para el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul.