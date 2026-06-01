La Suprema Corte rechazó una queja de la Provincia por la restricción de ingresos a la Unidad Penal 2 de Sierra Chica

La Suprema Corte rechazó una queja presentada por la Fiscalía de Estado en representación del Estado bonaerense en el marco de la causa originada por la decisión judicial que restringió durante 90 días el ingreso de nuevos detenidos a la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica.

La resolución fue firmada este lunes 01 de junio, según supo En Línea Noticias.

La presentación había sido impulsada por el secretario letrado de causas penales de la Fiscalía de Estado, Martín Jorge Lasarte, con la firma del fiscal de Estado Hernán Gómez, luego de que la Sala V del Tribunal de Casación Penal declarara inadmisible un recurso extraordinario contra una resolución que había sido confirmada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul.

La medida cuestionada había sido dictada por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de General Alvear y ordenaba la abstención de nuevos ingresos a la cárcel de Sierra Chica por un plazo de 90 días. No obstante, contemplaba excepciones para casos debidamente fundados, como traslados por razones de seguridad, problemas de convivencia, acercamiento familiar u otras situaciones atendibles.

En su planteo, la Fiscalía de Estado sostuvo que la resolución afectaba competencias propias de la administración penitenciaria y vulneraba el principio de división de poderes. Además, argumentó que existía gravedad institucional y que la decisión judicial provocaba un perjuicio de imposible reparación ulterior.

Sin embargo, la Suprema Corte no analizó el fondo de la controversia y resolvió rechazar la queja por cuestiones formales.

Los ministros señalaron que la presentación no cumplía con los requisitos necesarios para habilitar su tratamiento, ya que no se acompañaron copias de resoluciones consideradas esenciales para evaluar el planteo. Entre ellas, mencionaron la decisión original del Juzgado de Ejecución Penal y la resolución dictada posteriormente por la Cámara de Apelación y Garantías de Azul.

Según indicó el máximo tribunal bonaerense, tampoco fue posible determinar con precisión el origen del reclamo que derivó en la medida judicial cuestionada ni conocer los fundamentos completos expuestos por los distintos órganos judiciales que intervinieron en el expediente.

En ese contexto, la Corte concluyó que el recurso no era suficiente para permitir el análisis de la cuestión planteada y resolvió desestimar la queja presentada por la Fiscalía de Estado.

De esta manera, quedó firme la decisión anterior del Tribunal de Casación Penal que había rechazado la apertura de la instancia extraordinaria solicitada por la Provincia en relación con la restricción de ingresos a la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica.