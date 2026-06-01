La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán será eje de una charla abierta en Olavarría

La Comisión de Asociados de Banco Credicoop Olavarría invita a la comunidad a participar de una nueva actividad del ciclo de charlas que se desarrolla en la ciudad. En esta oportunidad, el encuentro estará centrado en el análisis político, económico y geopolítico del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La disertación estará a cargo del politólogo Pablo Palazzolo y llevará por título “Guerra, petróleo y economía”.

Según se informó, durante la charla se abordarán distintos interrogantes vinculados al conflicto internacional, entre ellos las causas que derivaron en la guerra, los intereses y objetivos de los distintos actores involucrados, los ganadores y perdedores del enfrentamiento y las consecuencias que podría generar tanto a nivel mundial como para la Argentina.

La actividad se realizará el jueves 11 de junio a las 19:30 horas en la sala de eventos de la filial 230 de Banco Credicoop, ubicada en Vicente López 3045.

La participación será libre y gratuita y está abierta a toda la comunidad.

La propuesta forma parte del ciclo de encuentros impulsado por la entidad cooperativa y su Comisión de Asociados, que en distintas oportunidades ha promovido espacios de debate y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales.