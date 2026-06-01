Juegos Bonaerenses 2026: Marcelo Hernández es el primer olavarriense clasificado a Mar del Plata
Con la organización de la Subsecretaría de Deportes del Municipio, avanza el desarrollo de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 en categorías juveniles, personas con discapacidad y personas mayores.
En este contexto, se confirmó la primera clasificación directa a la etapa final en Mar del Plata. Marcelo Hernández obtuvo el pase tras imponerse en la prueba de Bonaerenses en Carrera, dentro de la categoría única de personas mayores.
Asimismo, se definieron los primeros deportistas y equipos que representarán a Olavarría en la etapa regional, tras concluir las competencias locales de tenis y disciplinas para personas con discapacidad (PCD).
Clasificados a la etapa regional:
Tenis juveniles:
- Singles masculino: Facundo Cura (Sub 14), Renzo Martel (Sub 16) y Fermín Areco (Sub 18).
- Singles femenino: Catalina Bo Haag (Sub 14), Natalie Mourlas (Sub 16) y Lola Martel (Sub 18).
- Dobles masculino: Milo Ripoll – Ramiro Patané (Sub 14).
- Dobles femenino: Lila Sarra – Irene Arambillet (Sub 14).
Natación PCD:
- Categorías intelectuales: Tiziano Pérez (Sub 14 masculino), Jerónimo Betancurt (Sub 16 masculino), Oriana Aguer (+17 femenino) y Santino Oviedo (+17 masculino).
- Categoría visual: Camila Frías (+17 femenino).
- Categoría auditiva: Ricardo Ignacio Duran (+17 masculino).
- Categoría motor: Luis María Draghi (+17 masculino).
Fútbol PCD:
- Síndrome de down (Única +15): Pelusitas.
- Femenino: CFI N° 1 (Sub 16 y +17).
- Masculino: CFI (Sub 16 – Nivel B), E.E.E N° 504 (Sub 16 – Nivel C), E.E.E N° 502 (Sub 16 – Nivel D) y Pelusitas (+17 – Nivel C y Nivel D).
Por otra parte, desde la organización se informó que la jornada de tejo femenino e intergeneracional prevista para este lunes debió ser reprogramada para el martes 9 de junio debido a las condiciones climáticas.
Cronograma de la etapa local para los próximos días:
Juveniles:
- Martes 2 de junio: Ajedrez (Salón Rivadavia, 9:00 hs) y Pelota paleta (Estudiantes).
- Miércoles 3 de junio: Gimnasia artística (Escuela 80, 9:00 hs).
- Viernes 5 de junio: Handball playa (Estudiantes).
- Lunes 8 de junio: Fútbol 11 (Estudiantes) y Fútbol playa (Las Canchitas).
- Martes 9 de junio: Básquet masculino (Estudiantes, Pueblo Nuevo, Ferro y Racing) y Vóley femenino (Mini Gimnasio de Estudiantes).
- Miércoles 10 de junio: Fútbol 5 (Las Canchitas) y Vóley masculino (Mini Gimnasio de Estudiantes).
- Jueves 11 de junio: Pádel (Club Los Amigos).
- Viernes 12 de junio: Básquet 3×3 (Ferro) y Tenis de mesa (El Provincial).
Personas con Discapacidad:
- Miércoles 3 de junio: Atletismo (Pista Municipal, 10:30 hs).
- Viernes 12 de junio: Tenis de mesa (Club El Provincial).
- Jueves 18 de junio: Boccia (Mariano Moreno, 9:00 hs).
Personas Mayores:
- Martes 2 de junio: Tejo masculino A y B (Sociedad de Fomento del barrio CECO, 9:30 hs).
- Miércoles 3 de junio: Tejo mixto (Sociedad de Fomento del barrio CECO, 9:30 hs).
- Martes 9 de junio: Tejo femenino e intergeneracional (Tiro Federal, 9:30 hs).