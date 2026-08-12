De Buenos Aires a Olavarría: el recorrido de Rosa Sann de Malamud en un nuevo episodio de CoNverSo

Este miércoles 12 de agosto, desde las 20 horas, En Línea Noticias estrenará un nuevo episodio de CoNverSo en su canal de YouTube.

La protagonista será Rosa Sann de Malamud, una mujer que llegó a Olavarría en 1972 junto a su esposo, el reconocido médico y dirigente político Eduardo Malamud, y que hizo de esta ciudad el lugar donde construyó más de cinco décadas de su historia.

Rosa tenía 28 años cuando dejó Buenos Aires. Eduardo había ganado un concurso para trabajar como médico de terapia intensiva en el recientemente inaugurado Policlínico Ferroviario y la familia tomó una decisión que cambiaría para siempre sus vidas.

Él llegó primero, en mayo de 1972. Rosa se quedó unas semanas más para organizar la mudanza y en junio llegó a Olavarría junto a sus hijos. Aquí nació su tercera hija y en esta ciudad se criaron sus tres hijos: Andrés, Ana y Alejandra Malamud.

“Él se vino en mayo, cuando se inauguró el Ferroviario, en el año 1972. Yo me quedé para alquilar el departamento, hacer la mudanza y en junio nos vinimos. Así que estamos aquí desde el año 1972”, recuerda Rosa durante la entrevista.

La mudanza significó mucho más que un cambio de ciudad. En Olavarría nació una nueva etapa familiar y encontraron una forma de vida que, según cuenta, difícilmente hubieran podido sostener en Buenos Aires.

“Acá se nos cambió la vida completamente”, resume.

Desde entonces, Rosa fue construyendo también su propio recorrido. Participó de espacios culturales, integró grupos de teatro, acompañó durante años la actividad política de Eduardo Malamud y fue fiscal en elecciones desde el regreso de la democracia.

En CoNverSo repasa aquellos primeros años de la democracia, la llegada de Eduardo al Concejo Deliberante en 1983, su vínculo con la política y una época en la que, según recuerda, las diferencias partidarias podían convivir con el respeto y hasta con un café compartido después de las sesiones.

Pero la historia de Rosa no quedó ligada únicamente a la política y a la vida familiar.

Después de jubilarse, decidió que todavía tenía mucho por hacer. Estudió, se recibió de profesora y encontró en la Cooperadora del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” uno de sus principales espacios de participación.

La creación de la cooperadora surgió de una necesidad concreta: ayudar a un hospital que Rosa conoce desde adentro y cuya tarea reivindica con particular énfasis.

Hoy integra un grupo de personas que trabaja para reunir fondos y responder a necesidades concretas del sistema de salud municipal. Desde allí colaboraron con la compra y reparación de equipamiento, elementos para distintos sectores del hospital y otras mejoras que, como ella misma plantea, pueden parecer pequeñas pero tienen un impacto directo en quienes reciben atención.

“Mientras tanto, hacer”, dice Rosa al hablar de esta etapa de su vida. Una frase que, de alguna manera, resume el espíritu de una mujer que decidió seguir estudiando, participar y comprometerse incluso después de jubilarse.

La conversación también recorre su mirada sobre Eduardo Malamud, sus hijos, la política argentina, Alfonsín, el kirchnerismo, la democracia, la situación actual del país, el sistema de salud y la ciudad que eligió como propia.

Y hay, sobre todo, una mirada construida desde una vida entera: la de alguien que llegó desde Buenos Aires hace más de cinco décadas y que hoy asegura que volver a Olavarría después de un viaje es una felicidad.

“Es completamente distinto”, dice al comparar ambas ciudades.

El nuevo episodio de CoNverSo es conducido por Fabricio Lucio y Jorge Alberto Scotton, y propone una conversación en profundidad con una mujer que atravesó distintas etapas de la vida pública y social de Olavarría, siempre desde un lugar de participación y compromiso.

📺 CoNverSo – Rosa Sann de Malamud

📅 Miércoles 12 de agosto

⏰ 20 horas

▶️ Canal de YouTube de En Línea Noticias

Una nueva conversación para conocer la historia, las ideas y el presente de una mujer que, después de más de medio siglo en Olavarría, todavía conserva intactas las ganas de hacer.