Alerta por una ola de estafas telefónicas en Olavarría bajo la excusa de turnos municipales

Lectores de En Línea Noticias expresaron su preocupación e inquietud tras registrarse una seguidilla de hackeos de cuentas de WhatsApp en la ciudad. Según los testimonios y registros acercados a este medio, los estafadores utilizan números con característica local (2284), como las líneas 2284-260828 y 2284-260825, desde las cuales realizan reiteradas llamadas telefónicas para contactar a vecinos invocando trámites del Hospital Municipal o la reprogramación de turnos para la licencia de conducir.

El modus operandi consiste en comunicarse insistentemente con la víctima para coordinar una supuesta gestión de turnos. Durante la llamada o la interacción por mensaje, solicitan un código de verificación de seis dígitos que llega por SMS al celular del destinatario. Al entregar esa clave, la persona pierde de manera inmediata el control de su cuenta de WhatsApp.

Una vez consumada la toma del perfil, los delincuentes escriben a la lista de contactos del damnificado solicitando transferencias de dinero de manera urgente o pidiéndoles, a su vez, nuevos códigos para continuar extendiendo la maniobra. Entre los afectados se encuentran vecinos del sector del transporte y adultos mayores.

Frente a la proliferación de estos hechos y los números identificados por los damnificados, se recuerda a la población que ninguna dependencia municipal ni centro de salud solicita códigos de confirmación por SMS o WhatsApp para confirmar o reprogramar turnos. Ante la recepción de llamados o mensajes desde estas líneas o de características similares, se recomienda cortar la comunicación, no compartir ningún tipo de clave y verificar siempre a través de las vías oficiales.