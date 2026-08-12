Se realiza la Expo Unicen en Olavarría con toda la oferta académica

Imágenes Mauricio Latorre

Este miércoles se lleva a cabo la Expo Unicen en el Complejo Universitario de Olavarría, ubicado en avenida Del Valle 5737. La jornada está destinada a estudiantes secundarios y a toda la comunidad para presentar la oferta académica de las distintas facultades y servicios de la universidad.

Durante el acto de apertura, el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Aba, destacó el valor de la propuesta y se dirigió a los jóvenes que recorren las instalaciones.

«Es un orgullo que hoy nos estén acompañando en esta iniciativa que lleva unos cuantos años pero que más recientemente la empezamos a hacer rotativa por las distintas sedes de nuestra universidad», señaló Aba.

El rector remarcó que se trata de un momento clave para los estudiantes que están definiendo su futuro: «Nuestra intención es que, a pesar de las dificultades, conozcan nuestra universidad, nuestras ofertas académicas y todo lo que la universidad intenta hacer en acompañamiento a través del bienestar estudiantil, becas, comedores y boleto gratuito».

En relación con el contexto actual del sistema universitario, Aba refirió a la situación presupuestaria y a las medidas de fuerza en el sector. «Estamos en un día complejo porque hay medidas de fuerza fundamentalmente en reclamo por una ley que el gobierno no está cumpliendo y que hace que esto pueda funcionar correctamente todos los días», afirmó.

A pesar de ese panorama, instó a los jóvenes a informarse sobre las oportunidades de estudio. «Estamos definitivamente convencidos que el conocimiento y la educación son los motores, la palanca que mueve una sociedad y lo que permite que una nación sea libre y soberana», expresó el rector.

La Expo Unicen incluye recorridos por los stands de las facultades de Ingeniería, Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, así como charlas informativas sobre carreras, orientación vocacional y programas de becas y alojamiento.