El Municipio realizará obras en la Escuela “Mariano Moreno”

El intendente Maximiliano Wesner visitó la Escuela “Mariano Moreno”, ubicada sobre República del Líbano al 1400, donde fue recibido por autoridades educativas a las que les presentó el proyecto de obra que permitirá dotar al establecimiento educativo ubicado en la zona del barrio Sarmiento de baños completamente nuevos, además de otra serie de trabajos en materia de infraestructura y mantenimiento.

Se trata de un proyecto que fue elaborado desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, en el marco del Plan de Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa de todo el Partido de Olavarría, con el objetivo de seguir mejorando las condiciones de aprendizaje, pero también trabajo para personal docente, administrativo y auxiliar.

La actividad se concretó en las últimas horas y en la ocasión el intendente Wesner mantuvo un encuentro con directivos, docentes y alumnos para presentar los alcances de la obra y compartir los detalles de la intervención que será licitada en los próximos días.

De acuerdo al pliego marco, se llevará a cabo la construcción integral de baños, que estarán divididos en tres sectores principales para poder ser utilizados por niños, niñas y Personas con Discapacidad (PCD). El sector donde se llevará a cabo la obra actualmente es utilizado de manera parcial como depósito y tiene acceso desde el patio central, lo que permitirá incorporarlo a las actividades que se realicen a diario.

A la par, vale destacar que el abordaje contempla, entre otras tareas, toda la instalación eléctrica y cloacal, adecuación de mamposterías, colocación de revestimientos, cielorrasos y carpinterías.

El intendente Wesner destacó que, en un contexto complejo, continuar destinando recursos y esfuerzos a la infraestructura educativa representa una decisión política que pone en el centro a las comunidades educativas y la generación de mejores condiciones para enseñar y aprender. Al mismo tiempo, puso en valor que estas obras permiten acompañar y jerarquizar la tarea cotidiana de docentes, auxiliares y personal administrativo.

En la actividad el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el director de Desarrollos y Proyectos Fabián Rubare. Estuvo presente, además, la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada Romina Altafini.