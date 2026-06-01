Continúa abierta la inscripción para la capacitación encabezada por Horacio Anselmi

El Municipio de Olavarría recuerda que este jueves 4 de junio se llevará a cabo una nueva jornada enmarcada en el Programa “Olavarría se Capacita”, el espacio de formación, pero también de debate e intercambio que es promovido desde la Subsecretaría de Deportes con el objetivo de brindar a personas vinculadas de una u otra forma con la actividad deportiva, en sus distintas disciplinas, un abordaje con la participación de especialistas de distintas áreas.

En esta ocasión se contará con la presencia de Horacio Anselmi, el reconocido preparador físico y entrenador de deportistas de alto rendimiento, quien encabezará una jornada que por partida doble se realizará en el Salón Rivadavia.

Será libre y gratuita, pero las personas interesadas deberán anotarse previamente a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

“Estrategias deportivas y preparación física” es el nombre de la propuesta que contempla un primer turno, de 9:30 a 11:30 horas, que será sobre “Detección de Talentos”, por lo que se invita a participar especialmente a profesores/as de educación física, como así también entrenadores.

Luego, tras el receso de almuerzo, desde las 14:30 a las 16:30, se llevará a cabo una charla abierta sobre “tendencias de la preparación física actual”.

Anselmi, integró el cuerpo técnico del equipo argentino que se consagró campeón de la Copa Davis 2017, además de ser el preparador físico de Los Pumas y Las Leonas, los selectivos nacionales de rugby masculino y hockey femenino respectivamente. Además, ha sido el entrenador de deportistas de la talla de David Nalbandian, Juan Martín del Potro, Gabriela Sabatini, Gastón Gaudio, Guillermo Coria y José Meolans.