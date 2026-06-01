Violento choque en Balcarce casi Muñoz: Con una rifa y un pedido de solidaridad buscan afrontar los gastos que dejó el siniestro

Las consecuencias del choque ocurrido días el sábado en la calle Balcarce casi Muñoz continúan para quienes resultaron afectados por el hecho. A través de las redes sociales de Ready Wash, un emprendimiento olavarriense dedicado al lavado y acondicionamiento de vehículos, se lanzó una campaña solidaria para reunir fondos y afrontar los gastos legales derivados del siniestro.

Explicaron que uno de los automóviles dañados pertenece al emprendimiento, mientras que el otro corresponde a un cliente que había dejado su vehículo en el lugar para retirarlo posteriormente.

En una publicación difundida en las últimas horas, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y señalaron que deberán iniciar acciones legales, por lo que comenzaron a organizar una rifa.

Además, convocaron a vecinos y comerciantes que deseen colaborar con premios para el sorteo.

El caso tuvo amplia repercusión luego de que un Chevrolet Corsa impactara contra dos vehículos estacionados sobre la calle Balcarce.

Según informaron fuentes oficiales a En Línea Noticias, el conductor registró más de 2,5 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia realizado tras el hecho. Asimismo, se constató que no poseía licencia de conducir vigente.

“Cualquier ayuda suma”, expresaron desde Ready Wash al dar a conocer la iniciativa, con la que buscan reunir recursos para afrontar las consecuencias económicas que dejó el choque.