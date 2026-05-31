El Fortín fue el único olavarriense que ganó en la ida de los cuartos de final

La Unión Deportiva Regional puso en marcha este domingo la instancia de cuartos de final y los equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría tuvieron actividad en distintos escenarios de la región.

El Fortín fue el único representante olavarriense que logró una victoria en los encuentros de ida. El conjunto fortinero se impuso por 1 a 0 como visitante ante San Martín gracias al gol convertido por Leonardo Benito y llegará con ventaja al partido de vuelta.

En el estadio Clemente “Tete” Di Carlo, Embajadores y Estudiantes igualaron sin goles en un encuentro parejo que dejó la serie abierta para la revancha.

Por su parte, en el Domingo Francisco Colasurdo, Ferro Carril Sud y Racing Athletic Club empataron 1 a 1. Matías Ordozgoiti adelantó a la visita en el primer tiempo, mientras que Thiago Andreu marcó la igualdad para el conjunto carbonero en el complemento.

De esta manera, El Fortín fue el único equipo de Olavarría que consiguió una ventaja en los primeros 90 minutos de la serie, mientras que Embajadores, Estudiantes, Ferro y Racing definirán sus respectivas llaves sin diferencias en el marcador.