Aprehendieron a un hombre por organizar una presunta doma ilegal en Azul

Un hombre de 58 años fue aprehendido este domingo en la ciudad de Azul en el marco de una causa por infracción a la Ley 14.346 de Protección Animal.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17 horas en la zona de Leyría y calle 327, luego de que personal policial acudiera al lugar tras un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre la realización de una presunta doma ilegal.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a Daniel Blando, de 58 años, señalado como el organizador de la actividad. Como consecuencia de las actuaciones, el hombre fue trasladado a la dependencia policial para el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

Durante el operativo se secuestró una jeringa de tres mililitros con aguja de pivote verde y su respectivo capuchón protector, elemento que quedó incorporado a la investigación.

En la causa tomó intervención la UFI N° 6, desde donde se dispuso la notificación de la formación de la causa y la posterior libertad del imputado, de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente.

Fuente: Noticias de Azul.