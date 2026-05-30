Chocó contra dos vehículos estacionados: estaba alcoholizado y no tenía licencia de conducir vigente

Un conductor que tenía más de 2,5 gramos de alcohol por litro de sangre y carecía de licencia de conducir vigente protagonizó este sábado un siniestro vial en la calle Balcarce, a metros de la intersección con Celestino Muñoz.

Según informaron fuentes oficiales a En Línea Noticias, el hombre circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa cuando impactó contra un Ford Ka que se encontraba estacionado sobre la vía pública. Como consecuencia de la violencia del choque, el vehículo fue desplazado y terminó colisionando contra un Nissan Versa que estaba detenido sobre el acceso vehicular de una vivienda.

A pesar de los importantes daños materiales registrados en los tres rodados involucrados, no hubo personas lesionadas.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas de Olavarría junto con agentes de Control Urbano Municipal. Fuentes oficiales señalaron a este medio que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un resultado superior a los 2,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Asimismo, durante las actuaciones de control se constató que el hombre no poseía licencia de conducir vigente, por lo que se labraron las infracciones correspondientes y se procedió de acuerdo con la normativa en vigor.

El tránsito permaneció interrumpido durante varios minutos mientras se desarrollaban las tareas policiales y de control en el sector.

Además, se aguardaba la llegada de agentes de Control Municipal para realizar el correspondiente test de alcoholemia al conductor del Chevrolet Corsa.