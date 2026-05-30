Un peatón hospitalizado tras un siniestro vial

Un hombre fue trasladado al hospital municipal Héctor Cura en la mañana de este sábado luego de ser embestido por un automóvil en la intersección de las calles Lavalle y Coronel Suárez.

​El hecho de tránsito ocurrió cuando un automóvil Volkswagen Gol que circulaba por el lugar embistió a un peatón que se encontraba cruzando la calle Lavalle.

​Como consecuencia del impacto, el peatón sufrió heridas que en primera instancia fueron calificadas como leves. Una ambulancia del servicio de salud pública concurrió al sitio del siniestro y trasladó al herido al centro asistencial local para su correspondiente atención médica.

​Debido al operativo y a las tareas del personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, el tránsito en dicho sector de la ciudad se encuentra interrumpido.