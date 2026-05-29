Crimen de Marcela Gómez: La Asamblea Feminista y Disidente de Olavarría rechazó el pedido de prisión domiciliaria para el condenado

Comunicado emitido en las últimas horas.

La Asamblea Feminista y Disidente de Olavarría difundió un comunicado en el que expresó su rechazo al pedido de prisión domiciliaria presentado en favor de Juan Horacio Báez, condenado por el crimen de Marcela Antonella Gómez, ocurrido en marzo de 2022.

Además la Asamblea Feminista y Disidente de Olavarría reclamó que la Justicia actúe con perspectiva de género al momento de resolver la solicitud.

La organización sostuvo que la prioridad debe ser preservar la salud integral de la familia y amistades de la joven asesinada y acompañó el nuevo reclamo de justicia impulsado por sus allegados.

Cuestionamientos a la condena

En el documento, la Asamblea también cuestionó la pena impuesta a Báez, quien fue condenado a 12 años de prisión en 2024 en el marco de un juicio abreviado.

“Solo recibió la condena a 12 años de prisión en 2024 durante un juicio abreviado, lo cual es muy poco para el daño que ha causado a la familia y a la sociedad toda llevándose la vida de Marcela”, señalaron.

Asimismo, exigieron que el Poder Judicial responda “con perspectiva de género, sin vulnerar los derechos de la familia”.

El hecho

El crimen ocurrió durante la madrugada del 6 de marzo de 2022 en una vivienda ubicada sobre calle 11 al 3400 de Olavarría. Juan Horacio Báez, por entonces de 37 años, fue aprehendido acusado de asesinar de una puñalada a su ex cuñada, Marcela Antonella Gómez, de 18 años.

De acuerdo con la investigación, el episodio se produjo en un contexto de violencia de género. Inicialmente se registró una fuerte discusión entre Báez y su expareja. Tras ese primer enfrentamiento, el hombre se retiró del lugar, aunque regresó poco después portando dos armas blancas.

Al volver a la vivienda se desencadenó una nueva discusión. En esas circunstancias, Marcela Antonella Gómez recibió una puñalada en el pecho que le provocó la muerte.

La joven alcanzó a salir hasta la vereda, donde finalmente falleció. El agresor fue reducido por vecinos del sector, quienes lo retuvieron hasta la llegada del personal policial.

El pedido bajo análisis judicial

El pronunciamiento se conoció luego de que trascendiera el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Báez, condenado por el homicidio de Marcela Antonella Gómez, ocurrido en Olavarría en marzo de 2022.

La solicitud se encuentra actualmente bajo análisis de la Justicia, mientras distintos sectores comenzaron a expresar públicamente su posición frente a la posibilidad de que el condenado acceda al beneficio.

El comunicado

“Desde la Asamblea Feminista y Disidente rechazamos y repudiamos el pedido de prisión domiciliaria del femicida Juan Báez. En principio porque solo recibió la condena a 12 años de prisión en 2024 durante un juicio abreviado, lo cual es muy poco para el daño que ha causado a la familia y a la sociedad toda llevándose la vida de Marcela.

Entendemos que la prioridad y lo fundamental es preservar la salud integral de la familia y amistades de Marcela Antonella Gómez, acompañarlas en éste nuevo pedido de Justicia.

Por esto exigimos que el Poder Judicial responda con perspectiva de género, sin vulnerar los derechos de la familia. No a la prisión domiciliaria al femicida Juan Báez.”