Un incendio afectó las instalaciones del taller de la Escuela Agropecuaria

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios debieron acudir a un incendio desatado en el sector de talleres de la Escuela Agropecuaria, donde se registraron importantes daños materiales.

El siniestro se inició durante la madrugada y requirió el trabajo del personal de emergencias entre las 3:55 y las 6:15 horas, bajo las órdenes del oficial Pablo Moreno. En el lugar intervino además el personal de Defensa Civil del Municipio, mientras se investigan las causas y el elemento que originó el fuego.

A causa del siniestro, se vio afectado el techo del sector, así como herramientas y una cantidad considerable de material de trabajo de índole inflamable que se encontraba depositado en las instalaciones. De acuerdo con las primeras informaciones, no se registraron personas heridas.

Desde el Consejo Escolar indicaron que ya se iniciaron las tareas para la reconstrucción del espacio afectado, aunque señalaron que los trabajos demandarán tiempo debido al nivel de afectación que padecieron las estructuras edilicias.