Atletas de Olavarría participaron en el Desafío Punta Negra 2026

Una delegación de corredores de Olavarría formó parte de la última edición del Desafío Punta Negra, la competencia de trail running que se desarrolló en la provincia de San Juan, con recorridos por Sierras Azules y el entorno del dique Punta Negra.

La actividad deportiva central se dividió en dos jornadas según la extensión de los circuitos. El sábado 23 de mayo se disputaron las distancias de 100, 70 y 42 kilómetros, mientras que el domingo 24 de mayo completaron el cronograma las modalidades de 30, 20 y 12 kilómetros, además de las instancias participativas e infantiles.

Los representantes locales obtuvieron diferentes clasificaciones dentro de sus respectivas categorías. En la distancia de 30 kilómetros, Juliana Mitre finalizó en la novena posición de su división, mientras que Jorge Piazza culminó en el cuarto puesto, ambos integrantes del grupo de entrenamiento que lidera Ale San Juan.

Por su parte, Liliana Jáuregui compitió en la modalidad de 20 kilómetros y logró el segundo puesto en su categoría, en representación del grupo Conciencia y Movimiento. El evento también contó con la participación de otros corredores de la ciudad en las diferentes distancias.

La organización de la competencia informó que tras la finalización de las carreras se iniciaron las tareas operativas de recolección de residuos y limpieza en los senderos de montaña del circuito, con el propósito de retirar los materiales e insumos utilizados durante todo el fin de semana.