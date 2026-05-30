Peligro de derrumbe y pérdidas totales en el taller de carpintería de la Escuela Agraria tras el incendio

El incendio desatado durante la madrugada del viernes en la Escuela de Educación Agraria N° 1 de Olavarría dejó al sector de talleres con peligro de derrumbe y una imposibilidad absoluta de ser utilizado, debido al severo nivel de afectación que sufrieron sus estructuras edilicias.

Las llamas afectaron de manera total el techo del galpón externo donde funcionaba la carpintería del establecimiento, destruyendo además las aberturas y la totalidad de la red eléctrica del espacio.

En cuanto a las pérdidas materiales y de equipamiento, el fuego consumió maquinarias esenciales para las prácticas de los alumnos, herramientas de precisión e insumos de trabajo. También resultó afectada una cantidad considerable de material inflamable que se encontraba depositado en las instalaciones, lo que aceleró el proceso de destrucción del mobiliario y la estructura edilicia.

Desde el Consejo Escolar informaron que las estructuras padecieron un nivel de daño tan alto que las tareas de reconstrucción en conjunto con el Municipio y la Provincia demandarán un tiempo prolongado, quedando el espacio completamente inhabilitado para su uso en el corto plazo.