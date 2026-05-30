Intentó dispararle a un policía y terminó preso

Un joven de 24 años fue aprehendido en Olavarría tras apuntar con un revólver a un efectivo policial y efectuar un disparo que finalmente no se concretó. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Pourtalé al 4100, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre agresivo.

Según se informó oficialmente, al arribar al lugar los efectivos observaron a un sujeto que se encontraba alterado y gritando en la puerta del domicilio. Al advertir la presencia del móvil policial, el hombre se mostró aún más agresivo y extrajo de su campera un revólver calibre 22 corto.

De acuerdo con la versión policial, el joven apuntó el arma hacia los uniformados y accionó el disparador, aunque el disparo no llegó a producirse. En ese momento, los efectivos lograron desarmarlo y reducirlo, procediendo a su aprehensión.

El arma secuestrada es un revólver marca Italo calibre 22 corto que contenía una munición intacta en el tambor.

Tras la identificación del aprehendido, se constató además que registraba un comparendo compulsivo activo desde noviembre de 2025 en una causa por encubrimiento

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 4, encabezada por la fiscal Paula Serrano, y del Juzgado de Garantías N° 2. La causa fue caratulada provisoriamente como «Abuso de arma» e infracción a los artículos 80 inciso 8, 104 y 105 del Código Penal.