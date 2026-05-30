IOMA: la AJB pidió crear una mesa técnica con los gremios y el Gobierno provincial

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volvió a manifestar su preocupación por la situación que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y solicitó la creación de una mesa técnica provincial para abordar las dificultades que afectan a miles de afiliados en toda la provincia.

El planteo fue realizado durante la reunión de la Mesa de Monitoreo de Inflación que se desarrolló el pasado 22 de mayo en la sede del Ministerio de Economía bonaerense, con la participación de organizaciones gremiales del sector público provincial.

A través de su secretario general, Hugo Russo, la AJB reiteró el reclamo impulsado por las entidades sindicales que integran el Consejo Consultivo Gremial del IOMA y pidió la conformación de una Mesa Técnica Provincial sobre IOMA, integrada por representantes gremiales, el Poder Ejecutivo provincial y los actores institucionales involucrados.

Según se indicó, el objetivo es generar un ámbito específico de trabajo que permita analizar de manera integral los problemas que presenta la obra social y avanzar en propuestas concretas para mejorar el acceso a las prestaciones de salud.

Desde el gremio señalaron que la iniciativa surge ante las dificultades que vienen registrándose en distintos aspectos del funcionamiento de IOMA, entre ellos el acceso a medicamentos, las prestaciones médicas, los trámites de autorización, las cartillas de prestadores y otros servicios considerados esenciales para los trabajadores estatales bonaerenses.

La AJB destacó además la necesidad de contar con un espacio de diálogo y seguimiento permanente que permita dar respuestas efectivas a las demandas de las personas afiliadas y contribuya a fortalecer el derecho al acceso a la salud.