Video / Amplio operativo Balcarce y Muñoz: Conductor alcoholizado y sin licencia chocó contra dos vehículos estacionados

Un conductor que registró más de 2,5 gramos de alcohol por litro de sangre protagonizó este sábado un siniestro vial en la calle Balcarce, a metros de la intersección con Celestino Muñoz.

El Chevrolet Corsa que conducía impactó contra un Ford Ka que se encontraba estacionado y, producto de la fuerza del choque, este último vehículo terminó colisionando contra un Nissan Versa ubicado sobre el acceso de una vivienda.

De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales a En Línea Noticias, el test de alcoholemia realizado en el lugar arrojó un resultado superior a los 2,5 g/l.

A pesar de los importantes daños materiales registrados en los tres vehículos involucrados, no hubo personas lesionadas.