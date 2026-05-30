Laura Aloisi fue ratificada como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Diputados

La diputada provincial Laura Aloisi fue confirmada como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados bonaerense, en el marco de la conformación de autoridades de las distintas comisiones legislativas realizada durante la sesión ordinaria de este jueves.

La legisladora de la Séptima Sección Electoral renovó así su participación en un espacio clave dentro de la actividad parlamentaria provincial. Tras conocerse la designación, destacó el significado político del cargo en el actual contexto nacional.

“A 50 años del inicio del golpe cívico militar y con el ataque y descrédito permanente hacia el proceso de Memoria, Verdad y Justicia de parte de Milei y sus cómplices judiciales y políticos, el compromiso de esta vicepresidencia en Derechos Humanos de Diputados se engrandece, tanto como el honor de poder desempeñar ese rol”, expresó.

Aloisi también fue designada vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Regionales y del Interior. Sobre esta nueva responsabilidad, sostuvo que representa “un compromiso muy significativo” y remarcó la importancia de acompañar iniciativas vinculadas al desarrollo productivo, turístico y cultural de la provincia.

La diputada señaló además que mantendrá una banca “a disposición de todo desarrollo productivo, turístico y cultural que priorice nuestra identidad bonaerense y que indefectiblemente implique en la centralidad los intereses de las y los bonaerenses”.

Además de ambas vicepresidencias, integrará las comisiones de Presupuesto e Impuestos, Salud Pública, Asuntos Agrarios y Asuntos Cooperativos y Vivienda, donde ocupará la Secretaría.