«Chino Benítez», su fallecimiento: Histórico dirigente del fútbol menor y reconocido zapatero

A los 67 años falleció Oscar Alberto “Chino” Benítez, reconocido vecino de Olavarría que durante décadas combinó dos actividades que marcaron buena parte de su vida: el oficio de zapatero y el trabajo vinculado al fútbol formativo.

Ph: Agencia Comunica.

Benítez era ampliamente conocido por su taller ubicado sobre calle Alsina, donde desarrolló durante más de medio siglo una actividad artesanal que sostenía desde la adolescencia. Había comenzado a aprender el oficio cuando tenía apenas 12 años, luego de acercarse a un taller para reparar una pelota de fútbol, una experiencia que terminó definiendo su futuro laboral.

Con el paso de los años se convirtió en uno de los zapateros más reconocidos de la ciudad. En una entrevista realizada en 2023 contaba que iniciaba sus jornadas a las seis de la mañana y advertía sobre la desaparición progresiva del oficio. “Hoy hemos quedado muy pocos”, señalaba entonces, preocupado por la falta de recambio generacional y por la ausencia de jóvenes interesados en aprender el trabajo.

En ese mismo diálogo relataba que la demanda de reparaciones crecía constantemente y que muchas veces debía trabajar con turnos de varios días debido a la cantidad de encargos que recibía. “La gente arregla todo lo que puede”, explicaba sobre una realidad que observaba diariamente desde su local.

Además de su actividad laboral, Benítez mantuvo una extensa vinculación con el fútbol local. Integró el recordado equipo de Loma Negra CIASA que a comienzos de la década del ‘70 obtuvo el Campeonato Provincial bajo la conducción de Raúl Moriones y posteriormente dedicó gran parte de su tiempo al desarrollo de las divisiones inferiores.

Durante años trabajó en el fútbol formativo del Club Estudiantes y también ocupó la presidencia del Departamento de Fútbol Menor de la Liga de Fútbol de Olavarría, ámbito en el que acompañó la actividad de numerosas generaciones de chicos.

Su fallecimiento generó muestras de pesar tanto en el ambiente deportivo como entre quienes lo conocieron por su histórica labor como zapatero, un oficio que defendió hasta los últimos días de de su vida.

Sus restos son velados en España 2942, con responso en la capilla ardiente, y posteriormente serán trasladados al crematorio Pinos de Paz.