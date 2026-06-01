Operativo de bloqueo ante un caso sospechoso de coqueluche

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Por En Linea Noticias 0

El Municipio de Olavarría informó que este martes 2 de junio se llevará a cabo un operativo de bloqueo sanitario ante la detección de un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida popularmente como tos convulsa.

El dispositivo se iniciará a las 10:00 horas y se desarrollará de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiología y la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud.

Las tareas se concentrarán en el cuadrante delimitado por las calles Los Tulipanes, Sargento Cabral, Las Margaritas y Belgrano.

La actividad se realizará bajo la modalidad puerta a puerta, oportunidad en la que el personal de salud efectuará el control de síntomas de los residentes y la revisión de los esquemas de vacunación. En caso de registrarse la falta de alguna dosis, se procederá a su aplicación en el momento, por lo que se solicita a los vecinos del sector tener la libreta sanitaria a mano.

Desde la organización aclararon que el operativo se suspenderá en caso de presentarse condiciones climáticas adversas.

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