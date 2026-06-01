Se realizó el primer encuentro de acompañamiento para familiares y cuidadores de personas en tratamiento oncológico

Este lunes a las 9:00 horas se llevó a cabo el primer encuentro destinado a familiares y cuidadores de personas que padecen enfermedades oncológicas.

La actividad tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Hospital de Oncología, ubicado en la avenida Rivadavia 4135.

La propuesta se desarrolló como un espacio de acompañamiento y contención para quienes atraviesan el proceso de cuidar y acompañar a pacientes en tratamiento.