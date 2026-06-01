JustMarkets lanza el Gran Concurso de Aniversario con más de USD 50,000 en premios y lingotes de oro

JustMarkets, plataforma de trading con más de 3 millones de clientes activos y presencia en más de 160 países, celebrará próximamente su 14.º aniversario. Para festejarlo lanzó el Gran Concurso de Aniversario, dirigido tanto a traders principiantes como experimentados.

Con un fondo de premios superior a USD 50,000, la competencia estará abierta del 1 de junio al 31 de julio de 2026 para todos los clientes elegibles de JustMarkets. Los primeros puestos del ranking participarán por sorteos semanales y recompensas en efectivo. Pero el premio más distintivo es de oro: lingotes de entre 5 g y 20 g según su posición en la clasificación para 15 traders.

Cómo participar en el Gran Concurso de Aniversario

La participación está abierta a todos los clientes verificados de JustMarkets que mantengan al menos USD 100 en su cuenta de trading. Para participar deberán registrarse desde su Área Personal y operar 3 lotes o más durante la promoción. Los puntos se asignarán según la actividad de trading realizada y el ranking se actualizará durante las semanas del concurso.

Los clientes podrán consultar su progreso, revisar la clasificación y ver las reglas desde su Área Personal. Los nuevos clientes que abran una cuenta real durante el período del concurso también podrán participar.

Tres formas de ganar

El Gran Concurso de Aniversario incluye tres mecanismos de recompensa, ofreciendo oportunidades para traders con distintos niveles de actividad.

Forma #1. Oro para el TOP 15. Los traders más activos recibirán lingotes de oro físico según su posición:

TOP 3: 20 g de oro



TOP 8: 10 g de oro



TOP 15: 5 g de oro





Forma #2. Sorteos semanales. Cada semana, 5 participantes que operaron 3 lotes o más durante ese período ganarán USD 200 cada uno. Los sorteos se harán durante todo el concurso, dando a los traders constantes varias oportunidades de ganar premios en efectivo.

Forma #3. Sorteo final por volumen. Al finalizar los traders que operaron 10 lotes o más participarán en un sorteo final por niveles, con 10 ganadores por categoría:

Nivel 1 (+100 lotes): oportunidad de ganar USD 1,000



Nivel 2 (50-99 lotes): oportunidad de ganar USD 500



Nivel 3 (10-49 lotes): oportunidad de ganar USD 300





Declaración del representante de JustMarkets

“Al celebrar nuestro 14.º aniversario, agradecemos a nuestros clientes por su confianza, compromiso y participación,” señaló un representante de JustMarkets. “Este concurso es nuestra forma de retribuir con lingotes de oro y premios a nuestros clientes más activos. Estamos ansiosos por este desafío, premiar a los ganadores y celebrar nuestro aniversario junto a quienes más importan para JustMarkets: nuestros valiosos traders».

Para conocer las reglas, términos y actualizaciones, visita https://justmarkets.com y sigue a JustMarkets en Instagram, Facebook , X, YouTube, Telegram y LinkedIn.

Advertencia de riesgo: Operar en Forex y CFDs implica un alto nivel de riesgo y puede resultar en la pérdida de tu capital invertido. Este artículo tiene solo fines informativos.