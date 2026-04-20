Edicto: Sobre prescripción adquisitiva
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Secretaría Única de Bahía Blanca, cita y
emplaza en autos «CIAVA NORBERTO FERNANDO C/ GUARROCHENA Y COSTA Y OTROS S/
Prescripción adquisitiva» (Expte. Nº 112.816)» a los herederos de CELIA ESTER GUARROCHENA
Y COSTA, – en su carácter de heredera de Emma Aurelia Guarrochena y Costa-; y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto del presente proceso, identificado como lote N° 17 de
la Manzana 52, de la localidad de Saldungaray, Partido de Tornquist, cuya nomenclatura catastral es:
Circunscripción: IX; Sección A, Manzana 52, Parcela 17, Partida N° 13.180, Inscripto según Folio 36/19,
Folio 56/60 DH Folio 12857/62, para que se presenten a juicio en el plazo de ONCE días a tomar la
intervención que le corresponde (Art- 681 C.P.C), bajo apercibimiento de nombrarle al Defensor de
Ausentes en turno del Departamento. Bahía Blanca.-
María Damiana Frias
Secretaria