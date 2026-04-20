El ITECO brinda un curso de manejo de retroexcavadora

El Instituto Tecnológico de Olavarría día a día se consolida como un centro de formación profesional que brinda respuestas a las demandas e inquietudes no solo de sus estudiantes, sino también del mercado laboral e industrial. Con esa impronta es que se anuncia la inscripción al curso de manejo de retroexcavadora, una propuesta destinada a empresas y público en general.

Se trata de una capacitación arancelada que tiene una duración de 3 meses, con contenidos teóricos y prácticos, que son brindados en la sede ubicada en pleno corazón del Parque Industrial local. Se recuerda que el Iteco cuenta con un simulador, lo que permite a estudiantes tener una experiencia directa en el manejo de este tipo de maquinaria pesada.

El programa del curso contempla distintos módulos de aprendizaje que serán abordados en encuentros que tendrán una frecuencia de dos clases semanales. Desde el Iteco se expresó que la propuesta tiene por objetivo que las y los operadores no solo aprendan la técnica, sino que integren conciencia humana, responsabilidad compartida y cultura de seguridad como hábitos permanentes.

Vale destacar, a la par, que una vez finalizado el curso y aprobadas las instancias de evaluación se otorgará certificación oficial.

Se invita a las personas interesadas a inscribirse a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí. Se convoca a empresas, pero también a público en general, ya que se trata de una propuesta que brinda conocimientos y mejores oportunidades de inserción laboral en el ámbito productivo.

Por consultas e inquietudes:

_ Correo electrónico: [email protected]

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_ Dirección: Los Tilos y Los Paraísos | Parque Industrial Olavarría I (PIO I)