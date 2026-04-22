Río Negro: más del 67% de las sentencias del Fuero Contencioso Administrativo se dictaron con asistencia de la IA

El Poder Judicial de Río Negro informó que durante 2025 se dictaron 3.063 sentencias en el Fuero Contencioso Administrativo con asistencia de herramientas de inteligencia artificial. El dato surge de un informe del Centro de Planificación Estratégica del Tribunal Superior de Justicia y representa el 67,78% del total de resoluciones de finalización en ese ámbito.

Según detallaron los colegas de Diario Judicial, el volumen marca un avance en la incorporación de tecnología en el sistema judicial provincial, especialmente en procesos de carácter repetitivo, donde se busca agilizar los tiempos de respuesta.

En total, el fuero recibió 4.205 expedientes a lo largo del año. De ese número, 3.887 concluyeron con sentencia, lo que arroja un índice de resolución del 92,44%. Las ejecuciones fiscales concentraron la mayor parte de la actividad, con 3.693 causas (87,6% de los ingresos).

Es justamente en este tipo de trámites, que presentan estructuras formales similares, donde se aplicó con mayor intensidad la asistencia de inteligencia artificial. Las herramientas permiten generar borradores de sentencias y resoluciones monitorias, que luego son revisadas y firmadas por los magistrados.

Del total de resoluciones emitidas, 1.456 se dictaron sin intervención de tecnología. Además, se registraron 3.661 sentencias monitorias, vinculadas en su mayoría a procesos de ejecución.

En cuanto a la distribución territorial, la Segunda Circunscripción Judicial (General Roca) concentró la mayor cantidad de ingresos con 1.459 causas, seguida por la Tercera Circunscripción, con 1.223 expedientes.

El Fuero Contencioso Administrativo en Río Negro comenzó a funcionar de manera efectiva en 2020, tras la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque su creación estaba prevista desde la reforma constitucional de 1988. En 2021 se designaron las primeras autoridades en Viedma y luego el sistema se extendió a General Roca, Cipolletti y Bariloche.

Desde el Poder Judicial destacaron que el uso de inteligencia artificial no reemplaza el criterio de los jueces, sino que funciona como una herramienta de apoyo para optimizar recursos y reducir los tiempos de resolución en un fuero con alta carga de litigios contra el Estado.