Otro hito para Valentín Pompei: Lo designaron como cuarto árbitro en la Primera Nacional

El árbitro olavarriense Valentín Pompei sumó una nueva designación en su carrera: será cuarto árbitro en el partido entre San Martín de San Juan y Quilmes, por la fecha 11 de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará el sábado 25 de abril desde las 17.30, en el marco de la Zona B, con Maximiliano Macheroni como juez principal. Los asistentes serán Matías Balmaceda y Daniel Zamora.

Pompei viene de dirigir recientemente en el Torneo Federal A, donde estuvo a cargo del partido entre Kimberley y Olimpo, que finalizó con triunfo del conjunto bahiense por 1 a 0.

Se trata de un nuevo paso para el joven árbitro surgido del ámbito local, que continúa consolidando su recorrido en el fútbol argentino, en una trayectoria marcada también por la tradición familiar dentro del arbitraje.

Fuente: Asociación del Fútbol Argentino. Foto: Interior Futbolero.