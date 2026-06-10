IOMA vuelve al debate político local: La Libertad Avanza presentará una comunicación en el Concejo

La situación de IOMA volverá a tener repercusión en el ámbito político local durante la séptima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, prevista para este jueves. Entre los expedientes que serán tratados sobre tablas figura una comunicación impulsada por el bloque La Libertad Avanza en la que manifiesta su preocupación por la suspensión de una sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires vinculada al tratamiento de temas relacionados con la obra social bonaerense.

La iniciativa, identificada como expediente 191/26 HCD, forma parte del temario que será debatido directamente en el recinto y expresa la postura del bloque respecto de la situación que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), organismo que brinda cobertura sanitaria a trabajadores estatales, docentes, policías y jubilados de la provincia.

El proyecto se suma a una serie de discusiones que durante los últimos meses tuvieron a la obra social provincial en el centro de la agenda política bonaerense, tanto por reclamos de afiliados como por planteos realizados desde distintos sectores políticos.

La sesión también incluirá otros expedientes sobre tablas vinculados a pedidos de informes sobre obras públicas y servicios municipales, además de declaraciones de interés legislativo para actividades culturales, educativas e institucionales que se desarrollarán en Olavarría.