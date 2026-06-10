La Suprema Corte cesanteó a un funcionario judicial de Tandil por violencia laboral y de género

La Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso la cesantía de Mauro Marzoratti, quien se desempeñaba como auxiliar letrado en el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de Tandil, tras una investigación administrativa que acreditó hechos de violencia laboral y de género en el ámbito de trabajo.

La medida surgió a partir de una denuncia presentada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), organización que puso en conocimiento del máximo tribunal provincial una serie de situaciones de hostigamiento, acoso y maltrato que habrían sido sufridas por trabajadoras del organismo judicial.

Según informó el gremio, durante el sumario administrativo se reunieron testimonios y elementos de prueba que permitieron acreditar conductas reiteradas de intimidación, hostigamiento y acoso hacia empleadas del juzgado y personal de limpieza. De acuerdo con las actuaciones, esas situaciones generaron angustia, temor y afectaciones psicológicas en las víctimas.

La resolución de la Suprema Corte concluyó que los hechos investigados constituyeron violencia de género y violencia laboral incompatibles con el ejercicio de la función judicial, por lo que resolvió aplicar la sanción de cesantía al funcionario.

Desde la AJB señalaron que la decisión representa un antecedente relevante para el abordaje de situaciones de violencia en el ámbito laboral y remarcaron la importancia de garantizar espacios de trabajo libres de discriminación, acoso y maltrato.