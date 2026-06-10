Facultad de Ciencias de la Salud repudió la violencia verbal de un docente que aludió a la dictadura y terminó renunciando

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, con sede en Olavarría, emitió la Resolución de Consejo Académico N° 51/26 tras una sesión de urgencia motivada por un grave hecho de violencia institucional y de género. Según consta en la documentación oficial, el docente Walter Enrique Ressia profirió expresiones agraviantes e intimidatorias hacia una estudiante de tercer año de la carrera de Medicina durante una actividad académica dictada el pasado viernes 5 de junio, en presencia del resto del alumnado.

Los pronunciamientos presentados por los tres estamentos de la casa de altos estudios coinciden en calificar el episodio como un acto de extrema gravedad. El Claustro Docente y el Centro de Estudiantes detallaron que los dichos de Ressia no constituyeron un comentario aislado, sino que incluyeron referencias explícitas a la muerte, la eliminación de una mujer y la evocación de símbolos y lógicas de persecución asociados al terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura cívico-militar argentina. Los representantes institucionales advirtieron sobre el peligro de banalizar el «Nunca Más» y destacaron la asimetría de poder en la relación pedagógica, donde la autoridad del aula fue utilizada para la humillación.

Frente a la denuncia, las autoridades de la Facultad intervinieron de forma inmediata. Antes de que se pudiera sustanciar un procedimiento sancionatorio definitivo, Walter Enrique Ressia presentó su renuncia al cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva y de carácter ordinario que desempeñaba. El Consejo Académico aclaró en el articulado de la resolución que, si bien la dimisión torna abstracta la aplicación de sanciones derivadas de la relación de empleo, de ninguna manera elimina la responsabilidad colectiva de dejar constancia formal de lo sucedido para preservar la memoria institucional.

Por este motivo, la Resolución N° 51/26 aprobada por el Consejo Académico dispuso incorporar las declaraciones de repudio de los claustros Nodocente, Estudiantil y Docente como anexos permanentes. Asimismo, se solicitó formalmente a la Dirección de Recursos Humanos de la UNICEN la incorporación de una copia certificada de todo el expediente en el legajo personal de Ressia, con el objetivo de que funcione como antecedente institucional ante cualquier futuro proceso de selección, designación o contratación en el ámbito de la universidad.

Finalmente, la normativa firmada por el decano Gustavo Otegui encomendó la implementación y difusión del Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Violencia de Género, junto con el desarrollo de actividades obligatorias de formación y sensibilización en derechos humanos, perspectiva de género y convivencia democrática para toda la comunidad universitaria.