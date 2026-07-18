Un chofer de TU BUS se descompensó y colisionó contra una vivienda

Un colectivo de la empresa Tu Bus impactó contra una vivienda en la avenida Del Valle y La Rioja tras la descompensación del chofer

Un siniestro vial se registró este viernes alrededor de las 21:15 horas en la intersección de la avenida Del Valle y La Rioja, donde una unidad de la empresa Tu Bus colisionó contra una vivienda.

El hecho se produjo cuando el conductor del vehículo sufrió una descompensación de salud y perdió el control del rodado.

El colectivo circulaba sin pasajeros por la avenida Del Valle en dirección hacia el centro de la ciudad. Al momento del desmayo del chofer, la unidad cruzó hacia la mano contraria e impactó contra el frente de una casa de la zona.

Como consecuencia del choque, se registró la caída de postes del tendido eléctrico y cableado sobre la vereda.

En el lugar no se encontraban peatones al momento del impacto, por lo que no hubo terceros involucrados.

Personal policial del Comando de Patrullas se hizo presente en el sitio y convocó a una ambulancia del servicio de salud pública.

Los profesionales médicos trasladaron al conductor del colectivo al Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura debido a su estado de salud.

Al lugar asistieron también compañeros de trabajo de la víctima, directivos y el propietario de la firma Tu Bus para colaborar con las autoridades policiales y aportar la documentación del vehículo. El tránsito en el sector se mantiene señalizado por el personal de seguridad, sin interrupciones totales de la circulación.