CoNverSo | Héctor Vitale y el vínculo del Indio Solari con Olavarría: “En 2017 no tomaron nota de nuestra experiencia”

La reciente muerte de Indio Solari reabrió en Olavarría el debate sobre la relación que la ciudad mantuvo durante décadas con el fenómeno ricotero.

En ese contexto, el exsecretario de Gobierno Héctor Vitale repasó en CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, los antecedentes que llevaron a la gestión de Helios Eseverri a impedir la realización del recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota previsto para agosto de 1997 y estableció un paralelismo con el multitudinario show realizado veinte años después en La Colmena.

Durante la entrevista, Vitale sostuvo que muchas de las preocupaciones que existían en 1997 volvieron a manifestarse durante el recital que el Indio Solari encabezó en Olavarría en marzo de 2017.

“En 2017 no tomaron nota de nuestra experiencia y eso se pagó caro, lamentablemente muy caro”, afirmó.

El exfuncionario recordó que las advertencias planteadas por el Municipio durante la década del noventa estaban vinculadas a la capacidad de control, la logística y la seguridad que demandaba una convocatoria masiva de esas características.

Vitale reveló además que estuvo presente en el recital de 2017, aunque decidió retirarse antes de que finalizara el espectáculo.

“Yo estuve en ese show y me retiré temprano”, señaló.

Según relató, al recorrer el predio advirtió situaciones que le generaron preocupación. “Veía la oscuridad, la falta de señalización y las dificultades para evacuar el lugar”, recordó al analizar lo sucedido aquella noche.

Uno de los conceptos más contundentes de la entrevista estuvo vinculado al comportamiento del público frente a esas dificultades.

“Los chicos se cuidaron más entre sí de lo que los cuidó la organización”, sostuvo.

Para Vitale, la experiencia acumulada por la gestión de Helios Eseverri durante la década del noventa ofrecía antecedentes valiosos sobre un fenómeno que con el paso de los años alcanzó una dimensión cada vez mayor y que tuvo a Olavarría como uno de sus escenarios más recordados.