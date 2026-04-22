La «política» peregrinó a Luján para homenajear al Papa y la Iglesia pidió frenar «gestos violentos»

Dirigente de primera línea del oficialismo y la oposición participaron en Luján – con la notoria ausencia a último momento de la vicepresidenta Victoria Villarruel- de una misa en homenaje al Papa Francisco en el primer aniversario de su muerte, donde escucharon un llamado de la Iglesia a terminar con “los gestos violentos” y en “lenguaje agresivo” en la política.

La ceremonia se constituyó en el centro de los homenajes a Francisco en el país, y fue presidida por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, quien dijo que “nos queda aprender de una buena vez y no seguir castigándonos con la indiferencia, el desinterés, la agresividad permanente en el lenguaje y los gestos violentos ”.

Colombo por supuesto no hizo nombres, pero pareció apunta al presidente Javier Milei, conocido por sus mensajes subidos de tono contra dirigentes opositores, economistas críticos y periodistas no oficialistas. En la primera fila, lo escucharon el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli y el presidente de Diputados, Martín Menem.

El arzobispo fue autocrítico también al señalar que “fuimos mezquinos ” al no entender el mensja de Francisco en su momento.

En la ceremonia también estuvo presente en gobernador Axel Kicillof, quien dijo que “a un año del fallecimiento de Francisco, no alcanza con recordarlo en un homenaje, es necesario también contribuir con su obra poniendo en práctica sus ideales ”, en un contacto con periodistas a la salida de la Basílica.

Consultado sobre si en el mensaje de monseñor Colombo fue para el Gobierno, el mandatario provincial consideró que “cada uno lo tiene que tomar con seriedad”.

La ausencia de Villarruel fue en tanto uno de los datos políticos más comentados. Habitual concurrente a convocatorias eclesiástica, la vice estaba confirmada pero se bajó a último momento, en medio de especulaciones sobre una negativa a compartir una foto con Adorni, afectado por las sospechas sobre su patrimonio.

Cuando promediaba la misa, un sector de las organizaciones sociales ubicado detrás de los bancos comenzó a entonar cánticos de canch a en apoyo a la figura de Francisco, lo que fue celebrado entre risas por el sector de Kicillof.

Kicillof había llegado acompañado de una comitiva de intendentes entre los que se vio a Federico Otrermin, de Lomas de Zamora, y Gustavo Menéndez, de Merlo, entre otros, y se acomodó en el recinto junto al senador Eduardo ‘Wado’ De Pedro.

Por su parte, Adorni encabezó la comitiva oficial junto a los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Desde el partido libertario de la provincia de Buenos Aires asistió también el armador Sebastián Pareja. También hizo lo propio el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

Fuente: Agencia DIB.