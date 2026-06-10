El olavarriense Luciano Capelli juró como consejero del Consejo de la Magistratura

El flamante presidente del Colegio de Abogados de Azul se suma al organismo que ya integra otro olavarriense: Martín Endere.

El abogado olavarriense Luciano Capelli prestó juramento como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, durante un acto encabezado por el presidente del organismo, Daniel Fernando Soria.

De esta manera, Olavarría vuelve a tener una destacada presencia en uno de los órganos clave del sistema judicial bonaerense, ya que Capelli se suma al diputado provincial Martín Endere, quien renovó su designación dentro del cuerpo.

La ceremonia incluyó la toma de juramento a las y los nuevos representantes de los estamentos Abogados Conurbano, Abogados Interior y Poder Legislativo. Entre los consejeros titulares que asumieron funciones se encuentran Luciano Capelli, Adriana Cecilia Coliqueo, Martín Julián Endere, Leandro Augusto Gabas y Marina Mongiardino.

En paralelo a la asunción de Capelli, Endere confirmó la renovación de su representación en el organismo. “Hoy renové mi designación en el Consejo de la Magistratura PBA. Agradezco la confianza del bloque PRO y el apoyo de quienes hicieron posible este nuevo paso. Es una gran responsabilidad que asumo con la misma vocación y la convicción de fortalecer nuestras instituciones”, expresó el legislador.

La coincidencia de ambos dirigentes olavarrienses en el Consejo de la Magistratura adquiere relevancia por tratarse del organismo encargado de la selección de jueces, fiscales y defensores oficiales, además de intervenir en distintos procesos vinculados con el funcionamiento del Poder Judicial bonaerense.

También prestaron juramento los consejeros suplentes Horacio Oscar Deluca, María Rosa Fernández Othacéhé, Diego Raúl Garciarena, Martín Rivas y Eduardo Gabriel Sreider.

Tras el acto, las y los consejeros participaron de la primera sesión plenaria con la nueva integración del cuerpo. Posteriormente, se llevaron adelante entrevistas personales a postulantes convocados para cubrir cargos de juez o jueza de Tribunal en lo Criminal, correspondientes al concurso cuyo examen se realizó los días 12 y 14 de mayo de 2025.