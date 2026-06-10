Joven olavarriense recibió el alta tras ser agredido y atropellado en Mar del Plata: su familia reclama el cambio de carátula

Leonardo Lastra, un olavarriense radicado en Mar del Plata, dialogó con el programa Desayuno con noticias por Radio M tras la agresión sufrida por su hijo Valentín a la salida de un boliche en la zona de Playa Grande. El joven fue atacado por un hombre y, tras un empujón, terminó siendo embestido por un automóvil. Actualmente se encuentra en su domicilio con diversos golpes, mientras la familia exige que la justicia modifique la calificación legal del caso.

El hecho de tránsito ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. Según relató su padre, Valentín intervino de manera verbal para defender a un cuidador de coches que estaba siendo maltratado por el agresor. «Ahí es cuando empieza la agresión de esta persona», detalló.

De acuerdo con nuevos registros fílmicos aportados por testigos, la situación comenzó antes del impacto con el vehículo. «Aparecieron nuevos videos que le mandan los amigos de Valentín. 30 metros antes lo agarra del cuello, lo amenaza con que lo va a matar si no le pide perdón», manifestó el progenitor, quien agregó que su hijo pidió disculpas en dos oportunidades pero el atacante continuó. «Cuando viene, está viniendo el auto, y efectivamente cuando pasa el auto lo empuja para que lo atropelle», afirmó.

Estado de salud y situación judicial

Respecto al estado actual de la víctima, recibió el alta médica y continúa la recuperación en su vivienda. «Valentín está bien, gracias a Dios él está un poco dolorido en algunos sectores de la espalda, el hombro, las rodillas», precisó Leonardo lastra. Los dolores principales corresponden a las zonas que impactaron contra el parabrisas y el suelo. El padre remarcó que las consecuencias no fueron mayores debido a que la conductora del rodado circulaba a baja velocidad.

Por otra parte, la familia expresó su disconformidad con el accionar de la fiscalía interviniente debido a la tipificación inicial del expediente. «El problema que lo tenemos con que la carátula de la causa respecto de la fiscal que interviene está haciendo mal las cosas, porque realmente lo pusieron como una causa de lesiones leves», cuestionó.

La querella busca de manera formal que el caso sea investigado bajo una figura penal más severa. «Estamos luchando por esta recarátula a homicidio en grado de tentativa», confirmó el padre, argumentando que «esta persona realmente lo que quiere hacer es matar a Valentín y no le salió». Los abogados de la familia se encuentran trabajando para solicitar una audiencia con las autoridades judiciales.

Finalmente, el entrevistado envió un mensaje de agradecimiento hacia la comunidad de Olavarría por el apoyo recibido tras la difusión del siniestro. «Hace más de 20 años que vivo en Mar del Plata pero somos de la Olavarría y tengo a mi familia en Olavarría. Realmente la cantidad de gente que está unida con nosotros, les quiero agradecer a todos», concluyó.