Rubén Enrique Ferreyra (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de junio de 2026 a los 62 años de edad.

Su esposa Rosa Graciela Castelani; sus hijos Jorge y Daiana Ferreyra; sus hijas en el afecto Patricia y Marcela Chichotea, Andrea Oromi y Ariadna Gonzalez; sus nietos Dalma Faraone, Isaac Duarte y Nadin Ferreyra; sus nietos en el afecto y demás deudos participan su fallecimiento.

El extinto nació en Las Flores, se desempeñó como jubilado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y era vecino del barrio Bancario 2.

Sus restos son velados en España 2942, departamento C. La sala cierra a las 22:00 horas de este miércoles y reabre el jueves a las 8:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el cementerio Loma de Paz el jueves 11 de junio a las 10:30 horas.

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