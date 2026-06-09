Angélica Haydee Pérez Viuda de Alvarez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 9 de junio de 2026 a los 93 años de edad.

Sus hijos Mirta, Lilia y Ricardo; sus hijos políticos Jorge Carestía y Belena Indabere; sus nietos Cristian, Celeste y Federico Carestía; Martín, Rafael, Esteban y Julián Alvarez Indabere; sus nietos políticos Melisa Galli y Emilio Zuchiatti; sus bisnietos Fausto y Vera Carestía; Donatta y Pietro Zichiatti; sus hermanos Héctor y Dora Pérez de Cortondo; su hermana política Dora Osez; su colaboradora Marta; sus sobrinos, sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

La fallecida nació en Lobería, era jubilada, pensionada, ex vecina de Pueblo Nuevo y actualmente residía en el barrio Microcentro.

Los restos son velados en España 2942, departamento D, este martes 9 de junio de 12:00 a 0:00 horas, y el miércoles 10 de junio desde las 07:00 hasta las 08:30 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar el miércoles 10 de junio a las 08:30 horas en el cementerio Loma de Paz. Servicio adherido a Coopelectric.