Celia Isolina Pagnanelli (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 8 de junio de 2026 a los 94 años de edad. Sus hijos Gerardo, Patricia, Javier y Sergio Navata; su nuera María Julia Hunelaf; sus nietos Matías y Cintia Navata, Agustín, Franco, Yamila y José Bahía; sus bisnietos, familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, departamento D, a partir de este lunes 8 de junio a las 8:00 horas. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente y la inhumación se llevará a cabo en el cementerio Loma de Paz este lunes a las 14:30 horas.

La fallecida era pensionada, había nacido en Saladillo y residía en el barrio Villa La Serranía. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.