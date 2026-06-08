Rompieron los vidrios de una combi de la empresa De las Sierras en un hecho de vandalismo

Un hecho de vandalismo afectó a una unidad de transporte de la empresa De las Sierras. Una combi que realizaba el servicio de refuerzo nocturno entre Olavarría y las localidades serranas recibió un piedrazo que provocó la destrucción total de uno de sus vidrios laterales. El hecho ocurrió el pasado viernes alrededor de las 22:45 horas en la rotonda del Jardín Belén.

Jorge Padin, delegado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), brindó precisiones sobre el hecho en el programa Desayuno con noticias por Radio M y señaló: «Cuando volvía sin pasajero, ahí en la rotonda del Jardín Belén, recibió una piedra que destrozó el vidrio. Por suerte iba vacío, porque los vidrios se hicieron pedazos». El chofer de la unidad resultó ileso debido a que el impacto «fue justo en la mitad de la combi». Según lo expresado por el conductor, los agresores «eran cuatro chicos de 12 o 13 años» que se dieron a la fuga tras el ataque.

El delegado gremial explicó que la utilización de este vehículo responde a una optimización de costos implementada por la empresa para el horario de las 22:45, debido a la baja cantidad de usuarios en esa franja horaria: «Para un colectivo era poca gente, entonces decidieron poner la combi, que pertenece a la empresa de la Sierra también». Ante la rotura del cristal, Padin advirtió sobre las dificultades para su reposición: «Vamos a ver si se puede solucionar el tema del vidrio, porque es un vidrio medio blindado y no sé si se consigue acá». Mientras tanto, para no interrumpir el servicio, se analiza la utilización de una unidad de reemplazo.

Respecto a las acciones institucionales, el representante de la UTA confirmó la radicación de la denuncia policial y una comunicación directa con la secretaria de Gobierno municipal, Natalia Alvarez, para coordinar medidas de prevención: «Me dijo que iban a tomar cartas en el asunto, le mandamos la denuncia y lo iban a hablar con el jefe de seguridad del municipio para ver los pasos a seguir». Finalmente, Padin remarcó que el objetivo es evitar la repetición de estos hechos en el sector: «No es el caso de estigmatizar los barrios, porque deben ser cuatro o cinco y no es para decir no pasamos por Belén, por Eucalipto o Matadero. Habrá que identificar quiénes son, buscan el daño únicamente».