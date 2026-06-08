Santiago Osvaldo Ruppel «Lito» – «Ruso» (Q.E.P.D.)
Santiago Osvaldo Ruppel «Lito» – «Ruso» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 7 de junio de 2026 a los 86 años de edad. Su esposa Mirta Pianzola; sus hijas Rosana y Paola Ruppel; su hijo político Alberto Wagner; sus nietos Mayra Venzi, Milton y Guillermina Wagner Ruppel; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “E”, desde las 22:00 horas, con horario de finalización a confirmar. Se realizará responso en la capilla ardiente. La cremación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz, en fecha y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.
Vecino de barrio Mariano Moreno.
Nacido en Olavarría.
Jubilado transportist